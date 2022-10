Governo | Candiani | ' tensioni Lega-Meloni? Esasperazioni stampa'

... il leader della Lega, al tavolo con Giorgetti e altri big del partito, come Romeo e, ... A Francesco Speroni, leghista della prima ora e già ministro per le Riforme nel primoBerlusconi ...... il leader della Lega, al tavolo con Giorgetti e altri big del partito, come Romeo e, ... A Francesco Speroni, leghista della prima ora e già ministro per le Riforme nel primoBerlusconi ...Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Non vorrei essere messo nell'elenco di quelli che se la prendono con la stampa, ma diffidare di chi esaspera...". Così Stefano Candiani della Lega SkyTg24 sulla presunta..TRADATE – “Con la fiducia votata l’altro giorno anche in Senato, dopo quella ottenuta alla Camera dei deputati, inizia il suo percorso il primo governo interamente di centro ...