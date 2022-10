Governo | bordate a priori sulle prime scelte della Meloni

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 30 ottobre 2022) Zuppa di Porro. Partono le bombette dai giornali sul primo consiglio dei ministri. Remuzzi sul corsera dice che occorre obbligo mascherina e de raho ex procuratore e ora grillino dice che contanti aiutano mafie. Ritorna la Ronzulli, ma per la cosa sbagliata e cioè il Covid. Attacco alla Crimea e MNosca reagisce. Le armi italiane date a Kiev secondo Rep. Tragedia in coresa del sud. La Bomba Mps ha ragione il Domani. Minenna sull’oro che perde un quinto del suo valore. Abolite platic e sugar tax, invenzione di Conte, ma caccia ai soldi. La sapienza senza occupati per ponte festivo. Parlano Tajani, la Russa e Crosetto. Sciascia e Pasolini per gnocchi, e la parola querr per conchita e Murgia. #rassegnastampa30ott L'articolo proviene da Nicola Porro.