Golf | PGA Tour | Seamus Power contiene il ritorno degli avversari e trionfa nel Bermuda Championship

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il grandeinternazionale giunge al culmine di questa interessante settimana con l’epilogo del(montepremi 6,5 milioni di dollari). L’evento del PGA, nato nel 2019 come alternative nella stessa settimana del WGC-HSBC Champions, sorride a. L’irlandese resiste al comando senza strafare nell’ultimo e decisivo round.amministra il vantaggio girando in scioltezza a -1, chiudendo con lo score complessivo di -19 (265 colpi). -18 e seconda posizione per il belga Thomas Detry, che precede di una lunghezza il cinese di Taipei Kevin Yu, e gli americani Ben Griffin e Patrick Rodgers. Quest’ultimo è uno dei più positivi di giornata grazie all’ottimo -6 che gli consente di recuperare ben 10 posizioni. Sul percorso par 71 del Port ...

... ha firmato il secondo titolo sul DP World Tour per un palmarès in cui figurano anche due successi sul Challenge Tour e tre su circuiti minori (due sulEuroPro Tour e uno sul Jamega ProTour)...Il taiwanese Aaron Yu e l'australiano Aaron Baddeley inseguono i primi della classe a due colpi di distanza . Entrambi rimangono assolutamente in lotta per il successo finale in un ultimo giorno che ...