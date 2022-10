Giustizia | Scalfarotto | ' involuzione giustizialista governo Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - “La nomina di Carlo Nordio allaaveva fatto sperare in un atteggiamento garantista del. Se le anticipazioni giornalistiche di oggi fossero vere, ci troveremmo davanti a una pesantein sensolista anche su questo fronte”. Così il senatore di Italia Viva Ivan. “Le parole del Ministro Nordio e la sua storia di sincero garantismo, che non è in discussione, si scontrano con la venalista che caratterizza da sempre la destra sociale italiana. Non è un caso, d'altronde, che Giorgiain occasione dei referendum sullanon abbia appoggiato il quesito sulla carcerazione preventiva e quello sulla legge Severino: per questo, in ...