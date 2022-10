(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Se si tratta di un rinvio tecnico dell’entrata in vigore della, se si tratta di alcuni accorgimenti tecnici, di un brevissimo rinvio di due mesi, ci potrebbe anche stare. Ma non sia il pretesto per stravolgere l’impianto, allora la nostra posizione sarà ferma”. Così Enricodiall’Adnkronos sugli interventi in materia diall’odg del Cdm di domani. “Non vorrei che ci fosse qualcuno intenzionati a cambiare i connotati di unache ha tanti punti qualificanti dai tempi delle indagini preliminari, il diritto all’oblio, la cancelldei tempi morti nelle indagini, le misure alternative alla detenzione e la norma fondamentale che non si manda a processo senza una ragionevole probabilità di condanna. Tutte ...

Yahoo Finanza

Così Enricodi Azione all'Adnkronos sugli interventi in materia diall'odg del Cdm di domani. "Non vorrei che ci fosse qualcuno intenzionati a cambiare i connotati di una riforma che ...Così Enricodi Azione all'Adnkronos sugli interventi in materia diall'odg del Cdm di domani. Giustizia, Costa (Azione): "No a stravolgimenti riforma Cartabia" Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Se si tratta di un rinvio tecnico dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, se si tratta di alcuni accorgimenti tecnici, di un brevissimo rinvio di due mesi, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...