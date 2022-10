Giustizia | Candiani | ' Cartabia? Correttivi | nessuna questione ideologica'

(Di domenica 30 ottobre 2022) Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Ci sonoda fare e lo faremo con pragmatismo ma nessuno si mette di traverso per questioni ideologiche. Sonomossi dagli stessi magistrati". Così Stefanodella Lega a SkyTg24. "C'è chi dice che vanno a rischio di fondi del Pnrr ma i fondi vanno a rischio se non vengono spesi non se si vanno a semplificare la regole per rendere più serio il sistema".

La Lega strapperebbe la guida della commissione Lavoro a Montecitorio con Stefano. Ma ... Andrea Delmastro potrebbe andare allao alle Infrastrutture. Per Vittorio Sgarbi ci sarebbe ...Stefano, dopo di lei, ha assicurato che "il governo andrà avanti con equilibrio, senza ... "Sullaoccorre lavorare perché venga assicurato un processo celere. Ben venga una ... Candiani alla Camera: «Governo legittimato dal voto, da troppi anni non accadeva» Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Ci sono correttivi da fare e lo faremo con pragmatismo ma nessuno si mette di traverso per questioni ideologiche. Sono correttivi mossi dagli stessi magistrati”. Così Stef ...La Repubblica di Venezia, tanto celebre per il modo imparziale con il quale amministrava la propria giustizia, ha conosciuto alcuni casi peculiari in cui l'aggettivo superlativo "Serenissima" non si ...