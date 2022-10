Giuseppe Mangialavori | l’aspirante sottosegretario indicato da Fi che Meloni non vuole | il suo nome è citato in due indagini di ‘ndrangheta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) “Saremmo all’anno zero della politica dovesse esserci un problema, addirittura un veto o un “no”, nei confronti dell’onorevole, che non è stato né condannato, né imputato, né indagato, né raggiunto da alcun avviso di garanzia”. A Radio 24 il vicepresidente della Camera in quota Forza Italia, Giorgio Mulé, dice di non volerci credere. Ma è proprio sul suo collega deputato che si sta bloccando la partita dei posti di sottogoverno, i viceministri e i sottosegretari che dovrebbero essere nominati nel Consiglio dei ministri di lunedì alle 12., medico senologo e coordinatore calabrese di Fi, è ildal partito per diventareal ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini. Una poltrona che sarebbe un risarcimento per ...