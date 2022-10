Giovane alpinista trovato morto dopo un' escursione sul Monte Magro

Leggi su agi

(Di domenica 30 ottobre 2022) AGI - Tragedia alpinistica in Alto Adige dove questa mattina unaltoatesino originario della Val Pusteria è statosulle montagne vicino a casa. L'incidente risalirebbe al pomeriggio di ieri quando il 25enne espertonon era rientratoun'sul Magerstein (), vetta di 3.273 metri che si trova nella Valle di Anterselva. Il corpo senza vita dell'escursionista è stato individuato a circa 2.400 metri lungo una via considerata impegnativa e recuperato dall'elisoccorso 'Pelikan 2' e dagli uomini del soccorso alpino di Anterselva. Tragico incidente sul, in Valle di Anterselva. Ha perso la vita Jonas #Hainz, 25 anni di Brunico, talento del free solo molto ...