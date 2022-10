Ginnastica | la Francia tallona la Cina ai Mondiali Melanie De Jesus si accende a tratti | Boyer svernicia

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022) Lasi rende protagonista di una solida prestazione di squadra nelle qualifiche dei2022 diartistica e si inserisce provvisoriamente in terza posizione con il punteggio complessivo di 161.428, ad appena sei decimi di distacco dalla(162.064). Gli USA comandano tranquillamente con 167.263 al termine della sesta suddivisione sulle dieci in programma. La compagine transalpina non ha avuto particolari picchi di rendimento, ma ha viaggiato con grandissima continuità, puntando molto sulla media dei vari esercizi e sulla precisione. Soltanto un paio di sbavature alla trave hanno condizionato la prova di una delle compagini più accreditate per accedere alla finale del team event e per inseguire una medaglia.DeDos Santos è tornata in gara dopo le ...