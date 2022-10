(Di domenica 30 ottobre 2022) Una nota personale. Conoscoda oltre trent'anni. Da quando, allora per Rinascita, iniziai a seguire, ere il dicembre dell'87, la prima Intifada, la "rivolta delle pietre", una sollevazione ...

Una nota personale. Conoscoda oltre trent'anni. Da quando, allora per Rinascita, iniziai a seguire, ere il dicembre dell'87, la prima Intifada, la "rivolta delle pietre", una sollevazione popolare che riproposte all'...Homesh, avamposto della colonizzazione Così ne scrive, icona vivente del giornalismo israeliano, firma storica del quotidiano progressista di Tel Aviv. "Il crimine è Homesh, l'uccisione ... Gideon Levy: “Israele, una tirannia che si spaccia per democrazia” Gideon Levy, firma storica di Haaretz, è una coscienza critica d’ Israele. E come tale si esprime anche sulle elezioni di martedì prossimo ...