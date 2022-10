DailyNews 24

In studio ci sono statidi gelo , sia tra il pubblico sia tra chi lavora al talk in quanto l'... un amore nato al Grande Fratello: "Io, appartenendo allo spettacolo, so che è molto ......a mostrarsi con addosso il sontuoso abito bianco e condividendo alcuni deglipiù romantici Per rinfrescati la memoria, guarda la gallery e scopri le foto in abito da sposa condivise dalle.. GF Vip, attimi di preoccupazione per Giaele De Donà: ha rischiato di perdere un costosissimo bracciale Dopo Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà, Antonino Spinalbese conquista anche Antonella Fiordelisi che nella casa ha una relazione con Edoardo Donnamaria. Durante la puntata di ...L'ex gieffina Jessica Selassié critica duramente le coppie della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Jessica Selassié è tornata a parlare delle dinamiche e dei protagonisti della nuova edizione de ...