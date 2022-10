Gf Vip 7 | tra i papabili nuovi Vipponi anche un amatissimo ex naufrago? L’indiscrezione

(Di domenica 30 ottobre 2022) Si parla ormai da giorni delle probabili new entry che potremmo vedere nelle prossime puntate dell’attuale edizione del Gf Vip. Tra i nomi più gettonati, sicuramente quello di Eliana Michelazzo, protagonista insieme a Pamela Prati dell’ormai storico Mark Caltagirone Gate, tornato sotto i riflettori con la partecipazione proprio della showgirl al reality. Il giornalista Davide Maggio aveva però prontamente smentito la presenza di Eliana nello show. Sappiamo infatti che la Michelazzo è impossibilitata a far parte del cast di questa edizione, vista la clausola nel contratto della Prati che lo vieterebbe. Successivamente il web ha fatto circolare il papabile ingresso di Oriana Marzoli – ex compagna di Ivan Gonzalez, volto di Uomini e Donne e successivamente del Gf Vip – ancora col punto interrogativo. A questo punto, ci ha pensato l’influencer Deianira Marzano a spoilerare ...

Dove lo abbiamo visto Sono tante leche hanno abbracciato questa scelta di modello e di colore. Megan Markle è apparsa sulla cover del magazine americano The Cut indossando un completo bianco ...... galeotta fu la quinta edizione del "GF" . I due giovani Vipponi sono usciti mano nella mano ... Nonostante da mesi i rumors suggeriscano una convivenza ufficiosai due giovani, Giulia ha scelto ...Chi sono Paola Barale e Maryanna Bosis, due delle ex più importanti e famose di Marco Bellavia, e come sono finite le loro relazioni.Antonella Fiordelisi torna a punzecchiare l’hair stylist Antonella Fiordelisi, malgrado la ramanzina ricevuta da Edoardo Donnamaria in settimana, ...