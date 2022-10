Gf Vip 7 | torna il sereno tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che si scusa | “Ho fatto una battuta del ca**o ma…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 30 ottobre 2022) Dopo la puntata andata in onda giovedì sera,sembrava seriamente intenzionata a chiudere con. All’influencer non erano andati giù né il comportamento, né alcune parole dell’ex volto di Forum mentre veniva attaccata. Lasi aspettava qualche frase in sua difesa, invece le è sembrato che addirittura le remasse contro. Dopo la diretta, sono volate parole grosse, tant’é che la Vippona se n’era uscita con un “mi ha rovinato la vita”. View this post on Instagram A post shared by Grande Fratello (@grandefratellotv) Negli ultimi giorni si erano riavvicinati, ma è bastata unascherzosa dia Carolina Marconi a far infuriare nuovamente: Mi fai ...