GeVi Napoli – Pallacanestro Trieste è il posticipo della 5ª giornata domenica alle 20 diretta su Eleven Sports

(Di domenica 30 ottobre 2022) La 5ªsi conclude con la sfida tra. I campani hanno vinto nell’ultimaa Pesaro mentre i giuliani sono ancora a secco di successi (l’ultimo k.o. è arrivato contro Tortona). Dove vederla:30 ottobre ore 20.00,Arbitri: Alessandro Martolini, Denis Quarta, Martino Galasso I PRECEDENTI Gli unici due precedenti sono le sfidescorsa stagione finite con una vittoria per parte; all’andata vinseper 77-75 mentresi impose al ritorno per 89-82. GLI ASSENTIBasket – Emmitt Williams è indisponibile per una lesione muscolare al polpaccio ...

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tvBasket - Pallacanestro Trieste , sfida valida come quinta giornata della Serie A1 2022/2023 di basket . Dopo le due sconfitte nelle prime due uscite stagionali, i partenopei hanno ...A differenza di quanto accaduto alla Germani, però, Pesaro è reduce da due sconfitte consecutive, arrivate rispettivamente sul campo della Bertram Tortona e poi al cospetto della, capace ...Il risultato in diretta live di Napoli-Trieste, sfida valida come quinta giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Napoli-Trieste, sfida valida come quinta giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...