Gestione del servizio idrico dell’Eic Sannio | la nota stampa del Comitato Sannita Abc

Leggi su anteprima24

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicatodelAbc in risposta al Civico 22. “Le argomentazioni di Civico 22, per giustificare e difendere l’astensione alle votazioni per la scelta della forma didel, non ci convincono per nulla. L’astensione su un tema così importante equivale ad un tradimento. Non si può dichiarare di essere per lapubblica e non votare contro una delibera, tra l’altro illegittima, che consegna ilai privati. Non riusciamo a comprendere come Civico 22 stia lavorando per l’interesse dei cittadini. Pur sforzandoci, non siamo in grado di capire come stia cambiando la politica, lavorando ...