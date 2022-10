Agenzia ANSA

...il cellulare dell'ex primo ministroTruss quando era ministro degli Esteri. In una notizia non confermata, The Mail on Sunday ha citato fonti di sicurezza anonime, affermando che il......fonte ha affermato che ilera così gravemente compromesso che ora è stato riposto in una cassaforte chiusa a chiave all'interno di un luogo sicuro del governo. I messaggi top secret di... GB: 'telefono Liz Truss hackerato da russi,chiesta indagine' - Europa I deputati dell'opposizione britannica hanno chiesto un'indagine dopo che un giornale ha riferito che presunti agenti del Cremlino avrebbero violato il cellulare dell'ex primo ministro Liz Truss quand ...Il telefono personale di Liz Truss è stato violato da agenti sospettati di lavorare per il presidente russo Putin. Lo rivela il The Mail on Sunday, secondo cui i russi hanno avuto ...