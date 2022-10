Gazzetta | Spalletti sta educando il pubblico | quanto sono lontani i veleni di agosto

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ladello Sport giustamente sottolinea i meriti di Luciano, fa il confronto con gli altri Napoli fortissimi ed evidenziasianodell’estate napoletana. Ecco cosa scrive Maurizio Nicita per la: Oggi più che mai attorno al Napoli che ha fatto 13 c’è un mondo diverso. E anche questo è grande merito del tecnico. Che il 30 aprile cominciò questo ciclo senza macchia, proprio col Sassuolo. Quel giorno nonostante il 6-1 le curve contestavano in un clima surreale. Diciannove vittorie dopo (e 2 pareggi)sta ancheila godere della bellezza del calcio, mettendo da partee polemiche che fino adstate ...

La Gazzetta dello Sport

Ma, non ce ne vorrà, la vita è più semplice se Kvaratskhelia gioca con te . È un ... Con tanti saluti allache ieri ha scritto che il suo valore è di 40 - 45 milioni . Forse per ...Dopo le partite del sabato è la squadra dia confermarsi la migliore del campionato. L'Inter ha trovato una nuova, efficace, chiave. ... Spalletti: "Meritiamo un applauso, ma abbiamo concesso troppo. Kvara perfetto" Su Gazzetta: 'Juve sì: a Lecce semina Fagioli“, “Vince 1-0 con il gol capolavoro del baby talento“. Inter formula 3“, “Atto di forza: Barella show, segna ancora. Rinascono De Vrij e Correa, Inzaghi: ‘ ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...