(Di domenica 30 ottobre 2022) VALENCIA - Anche il Valencia dipaga la tassa Lewandowski, letale in pieno recupero con il suo gol numero 13 in Liga. Al Mestalla la festa è tutta del, che passa di misura (1 - 0) ...

Corriere dello Sport

VALENCIA - Anche il Valencia dipaga la tassa Lewandowski, letale in pieno recupero con il suo gol numero 13 in Liga. Al Mestalla la festa è tutta del Barcellona, che passa di misura (1 - 0) e beffa Ringhio, polemico con ...... intenta a pronunciare una solaodiosamente, per noi, ripetitiva: ' Caro!... Ma quanto manca'...ex Brescia che due anni fa quando venne acquistato dal Milan telefonò molto educatamente a... Gattuso, la frase polemica contro Xavi e il Barcellona dopo la sconfitta Il Valencia cade in casa 1-0 e il post partita s'accende con risposta piccata di Ringhio al tecnico blaugrana VALENCIA - Anche il Valencia di Gattuso paga la tassa Lewandowski, letale in pieno recuper ...Il Valencia attende il Barcellona nella tana del Mestalla. Gattuso cerca una vittoria di prestigio contro un grande avversario, anche in panchina: ...