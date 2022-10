Gasperini | «Provo grande ammirazione per il Napoli Magari potrebbero frenare proprio a Bergamo»

(Di domenica 30 ottobre 2022) L’Atalanta ha vinto sull’Empoli 2-0. Al termine della gara, l’allenatore della squadra bergamasca, Gian Piero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. “È stata una buona partita, forse sul piano tecnico una delle migliori. Ma anche col Sassuolo ho avuto questa sensazione. Poi c’è stato il blackout contro la Lazio, non abbiamo fatto bene, avevamo bisogno di fare una prestazione così”. L’Atalanta sarà il prossimo avversario delin campionato. Aè stato chiesto se la squadra di Spalletti gli fa aura. “Paura no, ma, è straordinario. Spalletti per il gioco che ha dato, Giuntoli per i giocatori presi, l’entusiasmo che c’è intorno a questa squadra. L’importante è che non facciano bene a, abbiamo bisogno di fare una gara importante ...

