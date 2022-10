Gabriel Garko ha mentito a Ballando? Cosa è sfuggito alla Carlucci

... apprezzato dance - show di Rai 1, arriva una brutta battuta d'arresto per uno dei concorrenti più amati di quest'edizione:. Con un video pubblicato sui profili social del programma, la ...Fino alla fine ha aleggiato il mistero su, che sembrava non essere in grado di scendere in pista a causa di un grave infortuno di cui è stato vittima in sala prove. Brutto incidente a ...A pochi giorni dalla quarta puntata di “Ballando con le stelle”, apprezzato dance-show di Rai 1, arriva una brutta battuta d'arresto ...Lui è un noto e molto amato attore della televisione italiana, stiamo parlando proprio di Gabierl Garko, ma sapete quant'è il suo compenso