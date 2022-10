Formazioni ufficiali Spezia-Fiorentina | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ledi, match valido per la dodicesima giornata di. Al Picco in palio punti salvezza per i liguri, mentre i viola hanno necessità di risalire la china in classifica dopo l’inizio davvero negativo e inaspettato. Appuntamento alle ore 15 di domenica 30 ottobre, chi riuscirà ad avere la meglio? Di seguito ecco le scelte dei due tecnici, Gotti e Italiano.: in attesa: in attesa SportFace.