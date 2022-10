Formazioni ufficiali Empoli-Atalanta | Serie A 2022 2023

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ledi, sfida valida per la dodicesima giornata di. Azzurri chiamati al riscatto dopo la debacle torinese contro la Juventus. La sconfitta per 4-0 ha infatti dato una pesante botta al morale dell’, che ora è chiamato alla difficile sfida contro un’che vorrà invece stare attaccata alla testa della classifica. Il fischio d’inizio diè fissato alle ore 12:30 di domenica 30 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.

TUTTO mercato WEB

Collegandovi con il portale, un'ora prima dell'inizio della partita troverete le ultime novità sulle, quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.LeSAMPDORIA (4 - 2 - 3 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amion; Yepes, Villar; Gabbiadini, Djuricic, Leris; Caputo. INTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, De Vrij, A. ... Parma-Como, le formazioni ufficiali: tra i ducali, prima da titolare per Zagaritis Fischio d’inizio alle ore 11, diretta testuale su Torinogranata.it e in tv su Sportitalia canale 60 del digitale terrestre.Torino e Milan arrivano dalle vittorie infrasettimanali rispettivamente con il Como nella gara di Coppa Italia di categoria e con la Dinamo Zagabria in Youth League. In campionato invece i ragazzi di ...