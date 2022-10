Forever Valentino | a Doha la mostra che celebra la storia della Maison Pierpaolo Piccioli | “Non una retrospettiva | ma una prospettiva verso il futuro” – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) “Solo aRoma può essere (ri)costruita in un giorno”. Scherza ma non troppo il critico d’arte Massimiliano Gioni mentre alle sue spalle si staglia un’enorme veduta dell’iconica scalinata di Piazza di Spagna. Siamo in Qatar, più precisamente nel nuovissimo museo M7, polo del design e dell’innovazione situato nel quartiere Msheireb Downtowncapitale: è qui che giovedì 28 ottobre è stata inaugurata la, un’esibizione senza precedenti, la più grande mai organizzata nellacasa di moda romana nonché la prima in Medio Oriente. Non una, ma piuttosto una. Un racconto di come il passato rivive nel presente ed è la chiave per guardare al. Al centro, ...