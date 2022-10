Folla al murales di Maradona | i tifosi omaggiano Diego VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 ottobre 2022) 30 ottobre 1960. Una data scolpita nel cuore dei napoletani, degli argentini, degli amanti del calcio e non solo. Quel 30 ottobre di 62 anni fa nacqueArmando, icona del calcio internazionale e divinità terrena per idel Napoli.ha regalato alla città un amore incondizionato, la gioia dei trofei calcistici e la sensazione di un possibile riscatto sociale che travalica i confini del campo da calcio. Omaggi a: la celebrazione deiQuel calciatore argentino ha regalato alla città partenopea sogni e speranze, che sono stati ripagati da un’eterna riconoscenza. Nel giorno del suo compleanno sono diverse le manifestazioni che iazzurri hanno organizzato nei vari punti di ritrovo della città. In particolare, in molti si ...