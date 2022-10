Fisciano Salerno | bimba di due anni cade dal terzo piano | salva | arrestato il padre

SalernoToday

I carabinieri hanno arrestato il padre della bimba di due anni che è precipitata dal balcone al terzo piano di una palazzina di, in provincia di. Il fatto è accaduto intorno in Corso San Vincenzo, a pochi metri dal Comune. La piccola ha riportato lesioni ed ematomi ma non sarebbe in pericolo di vita. ...21.10 Bimba giù da finestra, arrestato padre E' stato arrestato il padre della bimba di due anni che è precipitata dal balcone al terzo piano di una palazzina di. Lo si apprende da fonti investigative. Al momento non è stata ancora stabilita l'esatta dinamica dell'accaduto. La piccola ha riportato lesioni ed ematomi ma non sarebbe in pericolo ... Incidente sul raccordo Salerno-Avellino, all'altezza di Fisciano: ferita una donna L’uomo arrestato dai carabinieri: ancora al vaglio degli inquirenti la dinamica precisa e le motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a ...La caduta è stata, con ogni probabilità, attutita da una rete di ferro che si trovava sotto all'abitazione: la bambina ha riportato diverse escoriazioni e una frattura alla spalle Una bimba di due ann ...