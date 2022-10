Fiorentina | Terracciano | «Non meritiamo questa posizione di classifica»

(Di domenica 30 ottobre 2022) Pietro, portiere della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro lo Spezia Pietro, portiere della, ha parlato al termine della vittoria contro lo Spezia ai microfoni di DAZN. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Sono sempre stato orgoglioso di me stesso e oggi dobbiamo essere orgogliosi. Siamo un gruppo importante e nondi stare indi. Italiano? Ci teneva come tiene alle altre partite, non in modo particolare a. Pensiamo sempre alla vittoria». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Con i tre punti di La Spezia lasale a quota 13 in classifica e prova a ...Laera andata in vantaggio Viola in vantaggio al 14` con Milenkovic, bravo a girare in ... Nzola trova il pari al 35' dopo cheera riuscito a negargli la soddisfazione del gol ...Dopo una grande prestazione che ha aiutato la Fiorentina a vincere contro lo Spezia, Pietro Terracciano si è soffermato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Eravamo in ...La Spezia, 30 ott. - (Adnkronos) - La Fiorentina coglie la prima vittoria stagionale esterna imponendosi 2-1 contro lo Spezia al 'Picco', in quella che è stata la casa del suo allenatore ...