Fiorentina | Barone | «Dobbiamo darci una svegliata»

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il direttore generale dellaJoeha parlato ai microfoni di DAZN prima del match in trasferta contro lo Spezia Il direttore generale dellaJoeha parlato ai microfoni di DAZN prima del match in trasferta contro lo Spezia. Le sue dichiarazioni: «Campionato e Coppa sono due competizioni diverse. Parliamo sempre all’interno della squadra di questo.svegliarci in campionato perché la classifica si sta allungando». L'articolo proviene da Calcio News 24.

