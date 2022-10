Filiera avicola | prezzi fuori controllo per energia e mangimi

(Di domenica 30 ottobre 2022) Gli aumenti diimpattano fortemente sulla. Il focus Ismea sulle vendite di uova e carni avicole, presentato nei giorni scorsi a Forlì in occasione del Poultry Forum, è al centro dell’appuntamento rivolto al settore avicolo a cui partecipano operatori della, rappresentanti delle associazioni, Gdo e istituzioni. Secondo l’Indice Ismea le voci di spesa che registrano gli incrementi più significativi sullasono: –(più 80 per cento nel periodo gennaio-settembre); –(più 27 per cento rispetto al 2021). Queste voci hanno pesantemente condizionato la redditività delle aziende avicole. L’avicoltura rimane tra i settori maggiormente colpiti dalla crescita esponenziale dei costi di produzione, ...

...per la presenza del virus negli uccelli selvatici - sedici gli isolamenti della faunasolo ...degli animali selvatici o le loro deiezioni oppure per contatto diretto all'interno della, ...Scadenza: 25/10/2022 Mani Tese ONG cerca 1 PROJECT MANAGER IN GUINEA-BISSAU Ruolo: Project Manager per il coordinamento di progetto UE 'Promozione della- Fase II' Sede di lavoro: ...VOLPAGO - Stop alla macellazione e al trasferimento di carne avicola tra gli allevamenti nel raggio di 10 chilometri dalla società agricola Toffoli Gianluigi in via Madonna della Mercede ...Gli aumenti dei costi di energia (+80% nel periodo gennaio-settembre rispetto allo scorso anno) e mangimi (+27%) impattano fortemente sulla filiera avicola. Ma le carni, che rimangono per i consumator ...