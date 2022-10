Fi stoppa Meloni su Kiev | Basta armi Tajani | Dovremmo toglierle a noi

Al 50 Pacciardie tira di destro, palla alta di un nulla. Nella fase centrale della ripresa ... A disp.: Bagheria, Amadio, Longobardi, Marafini, Marilungo,, Tafa. All.: Pagliari. TERNA ......scranno prima della replica di Giorgiae parlerà intorno alle 17.40 Ore 15.45 La neo senatrice Ilaria Cucchi sfora i tempi, proteste dai banchi della destra ma il presidente del Senato...Nuova bufera sul governo: per FI la pace tra Mosca e Kiev passa per lo stop all'invio di armi all'Ucraina da parte dell'Occidente ...I primi appuntamenti all'estero del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la partita dei viceministri e sottosegretari ...