Ferrari | in Messico la peggiore qualifica della stagione

(Di domenica 30 ottobre 2022) GP deltutto in salita per la. Saniz e Leclerc all'Hermanos Rodriguez non sono andati oltre il quinto e settimo posto, superati dalla coppia Mercede Abbonati per continuare a leggere ...

GP deltutto in salita per la. Saniz e Leclerc all'Hermanos Rodriguez non sono andati oltre il quinto e settimo posto, superati dalla coppia Mercede Abbonati per continuare a leggere Questo ...... ma attenzione anche all'eventuale rimonta dell'idolo locale Sergio Perez (4° in prova) con la seconda Red Bull e delledi Carlos Sainz (5°) e Charles Leclerc (7°).Il campione europeo non ha avversari nella Finale Mondiale di Imola e vince con oltre 15' di vantaggio sul diretto inseguitore Sartingen. Il campione iridato uscente Kirchmayr completa il podio nonost ...Nella tarda serata italiana si sono disputate le qualifiche in terra messicana. Ecco la griglia di partenza del GP del Messico ...