Ferrari Challenge - Pilota arrestato subito dopo la vittoria

Leggi su quattroruote

(Di domenica 30 ottobre 2022) Finale a sorpresa per Roman Ziemian,polacco delaver conquistato la quartastagionale nella Coppa Shell, è sceso dal podio ed è stato avvicinato da dei "tifosi" molto particolari: gli uomini della Guardia di Finanza di Bologna. Sul quarantanovenne, infatti, pendeva un mandato di cattura internazionale per truffa che l'ha portato dal circuito di Imola alla Casa Circondariale di Bologna. L'accusa. A carico di Roman Ziemian c'era un mandato d'arresto diramato dall'Interpol per truffa aggravata, riciclaggio e associazione criminale ad alta tecnologia. Il gentleman driver polacco, infatti, pare essere al centro di una classica truffa di multilevel marketing grazie alla quale avrebbe sottratto a 950 ignari investitori coreani qualcosa come 16 milioni di ...