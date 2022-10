Ferrari | c’è soddisfazione dopo la sentenza sul budget cap?

(Di domenica 30 ottobre 2022) Contenti a metà in casal’ufficializzazione della pena commissionata alla Red Bull da parte della FIA. Dal Cavallino Rampante hanno fatto sapere, infatti, che la felicità per il rigore mostrato dalla Federazione è alterata dalla mancanza di una sanzione sulla riduzione deldel 2023. Una mancanza, secondo la Rossa di Maranello, che non intaccherà minimamente la competitività delle vetture del Toro. Lanon è pienamente soddisfatta delle penalità commissionate alla Red Bull da parte della FIA Ecco le parole, dette ai microfoni di Sky Sport, di Laurent Mekies, Racing Director della: “ha messo come priorità che la FIA facesse chiarezza, lo ha fatto confermando l’illegalità del...

Sportal

Riguardo l' autodromo Hermanos Rodriguez c'è un dato di fatto da rimarcare. Nell'era turbo - ibrida si sono corsi 6 GP. Per ben 5 volte chi ha chiuso in testa il primo giro ha poi vinto la gara! ...Lesono ancora in cerca di riscatto, almeno per consolidare il secondo posto di Leclerc . Pubblichiamo più sotto tutti gli orari del Gran Premio del Messico 2022 in TV , per chi fosse in auto ... Problemi sulla Ferrari Mattia Binotto risponde a Charles Leclerc