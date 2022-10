Ferrari 499P | la nuova hypercar di Maranello punta dritto alla 24 Ore di Le Mans – FOTO

(Di domenica 30 ottobre 2022) Quello dinella classe regina del Mondiale Endurance è un ritorno che si è fatto attendere mezzo secolo: spetterà oraraccogliere l’eredità della 312 P e, perchè no, provare a far svanire i malumori derivanti dFormula 1, dove il Cavallino non vince ormai da troppo tempo. Il carico di aspettative attornoè quindi elevato, come quello tecnologico: quattro ruote motrici, aerodinamica sopraffina e un super propulsore ibrido, che spinge un peso di poco superioretonnellata. Sintesi di una scheda tecnica perlopiù stabilità dai regolamenti di gara FIA, seppur con peculiarità lasciate all’interpretazione dei vari contendenti al titolo. A proposito, quelli che...

presenta invece un'impostazione aerodinamica di stampo tradizionale. Il concetto senza ala posteriore proposto da Peugeot è stato valutato a Maranello , per poi essere scartato. Lungo ...Un ritorno che si è fatto attendere non meno di mezzo secolo: si parla di, che rientra ufficialmente nella classe regina del Mondiale Endurance con la nuova, chiamata a raccogliere l'eredità della 312 P. Il carico di aspettative attorno alla nuovaè quindi ...Alessio Rovera è presente alle Finali Mondiali Ferrari in corso a Imola in veste di pilota ufficiale del Cavallino Rampante ...Una coppia di velivoli caccia Eurofighter con il cavallino rampante sulla fusoliera a ricordo di Francesco Baracca sorvolerà domenica 30 ottobre l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari in occasione dei 30 ann ...