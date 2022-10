F1 | Messico; Vestappen parte in testa | quinta Ferrari Sainz

Partenza regolare nel Gran Premio di Formula 1 del. Max Verstappen al via dalla pole position su Red Bull scatta in testa alla gara davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quinta la la Ferrari di Carlos Sainz che precede la Rossa del compagno ...Partenza regolare nel Gran Premio di Formula 1 del. Max Verstappen al via dalla pole position su Red Bull scatta in testa alla gara davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quinta la la Ferrari di Carlos Sainz che precede la Rossa del compagno ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -68 Verstappen non riesce ad allungare e conserva un vantaggio di 15 su Hamilton e di 26 su Perez. Ferrari alle spalle di Russell. -69 CLASSIFICA AGGIORNATA ...21:05 Verstappen vince la partenza! L'olandese all'inizio usa proiettili e resta in vantaggio. I conducenti Mercedes non possono utilizzare il flusso ...