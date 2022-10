F1 | il tracciato di Marina Bay di Singapore cambia faccia | notevole cambiamento nel settore finale

Leggi su oasport

(Di domenica 30 ottobre 2022)ildiBay. Dal 2023, infatti, vedremo un Gran Premio didecisamente differente, dato che il circuito cittadino della città-stato asiatica subirà unmento a livello di lay-out. Una modifica quanto mai necessaria per rendere un po’ più vivace una gara che, solitamente, vede tanti errori sì, ma sorpassi quasi a zero con pochissimi punti dove si può davvero attaccare. Sin dal suo avvento nel calendario (nella stagione 2008, con la contestatissima vittoria di Fernando Alonso) la pista singaporiana ha suscitato polemiche per il fatto che i sorpassi siano pressoché impossibili. L’unico punto dove si possono portare attacchi ai rivali è la staccata di curva 7. Una sola zona in ben 23 curve. Davvero troppo poco per ...