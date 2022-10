F1 | GP Messico 2022 Verstappen punta al record di vittorie | ma Mercedes oggi ha un’occasione unica Ferrari in disarmo

(Di domenica 30 ottobre 2022) Alle ore 21.00 odierne comincerà il Gran Premio di Città del, ventesimo e terz’ultimo atto dell’edizionedel Mondiale di F1. C’è davvero poco ancora in palio, poiché entrambi i titoli iridati sono già matematicamente stati conquistati da Maxe dalla Red Bull. Ci sono tuttavia diversi temi interessanti riguardanti la gara di, due dei quali riguardano proprio il pilota olandese e il Drink Team. Super Max ha conquistato 13e può diventare il primo pilota di sempre imporsi per 14 volte nella stessa stagione, superando il primato stabilito da Michael Schumacher nel 2004 e da Sebastian Vettel nel 2013. La squadra di stanza a Milton Keynes, invece, ha inanellato 8 affermazioni consecutive. L’ultima battuta d’arresto è datata addirittura 10 luglio e, di conseguenza, la ...

Il Circus della Formula Uno sbarca in, è la tappa n.20, terzultimo appuntamento della stagione. Ma i giochi del Mondiale sono già fatti: Verstappen è campione del mondo e la sua Red Bull ...PROGRAMMA GPF1 SU TV8 DOMENICA 30 OTTOBRE[F1] – Buonasera cari lettori di FormulaPassion.it e bentrovati con l’appuntamento dedicato alla diretta testuale delle Qualifiche del Gran Premio di Città del Messico 2022, 20esima tappa del campiona ...Come seguire, live in tv su Sky Sport F1 e in streaming la gara di Città del Messico, in diretta anche su Corrieredellosport.it ...