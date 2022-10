F Romano pubblica | Crysencio Summerville | impatto impressionante alla sua seconda partenza Il Leeds ha deciso di…

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 ottobre 2022)sua. Ilhadi prolungare il suo contratto in estate poiché considera l’ala olandese un potenziale top player. #LUFC Ilgli ha anche dato il numero 10 per confermare che valutano molto– e ora segna una dopo l’altra. pic.twitter.com/u2VSmtzNTt — Fabrizio(@Fabrizio) 29 ottobre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.