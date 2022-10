Export grano | Borrell sente Guterres | Garantire ripresa trasporti

TGCOM

L'torna sui tavoli dei negoziatori della crisi Ucraina. L'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale dell'Onu, ...'Con la decisione di sospendere la sua partecipazione al grain deal, l'accordo siglato a luglio sotto l'egida dell'ONU per l'didal Mar Nero, la Russia aggiunge un elemento di ulteriore, ... Export grano, Turchia: colloqui con Mosca e Kiev su ripresa accordo L'export grano torna sui tavoli dei negoziatori della crisi Ucraina. L'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, ha avuto un colloquio telefonico con il segretario generale dell'On ...Il ministro della Difesa turco Hulusi Akar sta tenendo colloqui con la sua controparte russa e ucraina nel tentativo di risolvere lo stop all'intesa per l'export di grano decisa ieri da Mosca. "Il nos ...