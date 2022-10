Equitazione | Susanna Bordone al successo nel concorso completo di Kronenberg

(Di domenica 30 ottobre 2022) Vittoria italiana neldi, nei Paesi Bassi, di categoria CCI3*-S: l’appuntato sceltoha centrato ilin sella a Walvis Bay. Già al secondo posto dopo il test di dressage,, sulla baia di dieci anni che ha allevato, ha preso la testa della classifica con un netto nel tempo nel salto ostacoli, ed infine ha portato a casa ilcon un altro netto nel tempo nel cross country per complessivi 31.70 punti negativi (tutti accumulati nel dressage). Nel medesimol’appuntato sceltoha centrato anche l’ottavo posto su Emerald Jonny, con 41.20 punti negativi, e la sedicesima posizione su Bolivar Giò Granno, con 46.00 punti ...

