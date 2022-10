Empoli | Zanetti | 'Atalanta grandissima squadra | non dobbiamo perdere l'umiltà'

... l'Atalanta riprende subito a correre battendo a domicilio l'. Al Castellani finisce 2 - 0 ... mentre gli azzurri di, costretti al quinto ko in campionato, restano a quota 11 punti. La ......compassata dell', con Vicario che era stato costretto ad una doppia parata decisiva all'8 prima e al 16', rispettivamente su Lookman ed Ederson. Non paga la scelta del tecnico azzurro...Gli orobici momentaneamente al secondo posto con i gol di Hateboer e Lookman EMPOLI (ITALPRESS) - L'Atalanta espugna il 'Castellani' di Empoli per ...EMPOLI (ITALPRESS) – L’Atalanta espugna il ‘Castellanì di Empoli per 2-0, stacca nuovamente l’Inter e scavalca ...