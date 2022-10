Empoli-Atalanta | Marino | “Non guardiamo i risultati delle altre | pensiamo a noi”

(Di domenica 30 ottobre 2022) “I? Noial nostro campionato, sappiamo che ogni avversario ci renderà la vita difficile e per questo siamo concentrati a mantenere il livello alto”. Lo ha detto il direttore generale dell’, Umberto, a Sky Sport prima del match contro l’: “Sarà interessare affrontare prima l’e poi Napoli, Lecce, e Inter. Sarà un finale interessante prima dei Mondiali che potrà dire quale sarà il valore di molti club e dunque dell’”. SportFace.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Giovanni Ayroldi. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Umberto Marino, direttore generale dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Umberto Marino, direttore generale dell', ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'. Le sue dichiarazioni: "Non guardiamo gli altri risultati e pensiamo ...Apre la domenica della dodicesima giornata del campionato di Serie A, la sfida tra l’Empoli di Zanetti e l’Atalanta di Gasperini Dopo le gare giocate ieri, che hanno visto le vittorie di Napoli (contr ...Atalanta: dopo settimane di assenza, mister Gasperini può finalmente gioire del ritorno di due dei suoi giocatori più importanti. Difatti, contro i toscani di mister Zanetti, figurano tra i titolari d ...