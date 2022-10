Empoli-Atalanta 0-2 | gol di Hateboer e Lookman

Leggi su italiasera

L'vince 2-0 sul campo dell'nel 'lunch match' della 12/a giornata di Serie A. Allo stadio 'Castellani' gli orobici tornano al successo grazie ai gol di. Nerazzurri in vantaggio al 32? con l'esterno olandese, di nuovo a segno a oltre due anni di distanza dall'ultima volta in campionato. La Dea prima sbaglia un rigore con Koopmeiners (parata di Vicario), poi al 14? della ripresa trova il raddoppio con l'ex Leicester. La reazione tardiva dei toscani si esaurisce in un gol annullato a Ebuehi per fuorigioco. I nerazzurri salgono momentaneamente al 2° posto con 27 punti, 5 in meno del Napoli capolista che sabato prossimo sfideranno tra le mure amiche del Gewiss Stadium, mentre i toscani sono dodicesimi a quota 11.