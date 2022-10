Emerson | Non guarderò il Mondiale senza Italia

(Di domenica 30 ottobre 2022) In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport,Palmieri si racconta. Il difensore che da questa stagione è in forza al West Ham parla die mercato, ed ha solo parole al miele per i suoi attuali compagni "...

...Palmieri si racconta. Il difensore che da questa stagione è in forza al West Ham parla di Italia e mercato, ed ha solo parole al miele per i suoi attuali compagni "azzurri". "No,...ImpossibilericonoscerePalmieri, anche in borghese. Sul polpaccio destro ha tatuato i suoi due trionfi da calciatore a cui tiene di più: la Champions League vinta col Chelsea nel 2021 e l'Europeo ...Emerson Palmieri, parlando alla Gazzetta dello Sport, ha rivelato di non essere stato vicino a un ritorno in Italia: "La scorsa estate non ho ricevuto ...L'intervista a Emerson Palmieri: l'italo-brasiliano ha parlato di nazionale e della sua esperienza al West Ham ...