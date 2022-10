Elezioni Brasile 2022 | proiezioni | Lula presidente

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – Luiz Inacioda Silva elettodelsecondo ledi Datafolha.ha ottenuto il 50,68% dei voti nel ballottaggio con iluscente Jair Bolsonaro che raggiunge il 49,32% quando è stato scrutinato il 95,96% delle schede. Viva #! #” ha scritto su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta. “La vittoria dinon è solo del popolo brasiliano ma di tutto il mondo. Con lui ci sarà per la prima volta una donna indios ministro e le politiche ambientali avranno una svolta con lo stop alla deforestazione”. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. “Oggi è una bellissima giornata per ...

Con il 92% delle schede scrutinate, il presidente uscente del...Con il conteggio del 72,3 per cento dei voti, l'ex presidente risulta aver ottenuto finora il 50,1% contro il 49,9% di Bolsonaro. Posti di blocco nella roccaforte di Lula Gli agenti di polizia ostacolano le elezioni presidenziali in Brasile 30/10/2022 alle 22:00 La battaglia per la ...Lula sarà presidente del Brasile: al ballottaggio di domenica 30 ottobre ha battuto l'ex-militare di estrema destra Jair Bolsonaro, in carica dal 2018.