Elezioni Brasile 2022 | Lula vota | “Il giorno più importante della mia vita”

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – “E’ ilpiùmia. Oggi il popolo definisce il modello diche vorrà”. Lo ha detto il candidato allepresidenziali delLuiz Inacioda Silva, depositando la scheda nell’urna in un seggio a Sao Bernardo do Campo, alla periferia di San Paolo. Ex presidente fra il 2003 e il 2011, il candidato di sinistrasfida oggi al ballottaggio il presidente in carica, il populista di estrema destra Jair Bolsonaro. L'articolo proviene da Italia Sera.

Jair Bolsonaro e Luiz Ina'cio Lula da Silva si sfidano oggi al ballottaggio per lepresidenziali in. Il presidente uscente ha votato nella scuola municipale Rosa da Fonseca a Vila Militar, nella capitale Rio de Janeiro, mentre lo sfidante si e' recato in una scuola ...'E' il giorno più importante della mia vita. Oggi il popolo definisce il modello di vita che vorrà'. Lo ha detto il candidato allepresidenziali del2022 Luiz Inacio Lula da Silva, depositando la scheda nell'urna in un seggio a Sao Bernardo do Campo, alla periferia di San Paolo. Ex presidente fra il 2003 e il ...Jair Bolsonaro e Luiz Ina'cio Lula da Silva si sfidano oggi al ballottaggio per le elezioni presidenziali in Brasile. Il presidente uscente ha ...La Polizia Stradale Federale del Brasile (PRF) ha effettuato almeno 514 ispezioni di veicoli che effettuano il trasporto pubblico per gli elettori questa domenica, quando si terrà il secondo turno del ...