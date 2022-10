(Di domenica 30 ottobre 2022) Kimberly Flores,35enne, ha sposato il cantante messicano Edwin Luna circa tre anni fa e ultimamente ha confessato di usare un metodo anti-fedeltà infallibile: controlla, infatti, se suo marito la tradisce annusando la sua biancheria intima. Metodo anti-fedeltà Durante una puntata del reality show Rica Famosa Latina, laFlores ha condiviso le sue tecniche per rilevare le infedeltà del marito. «Controllo sempre i conti della sua carta di credito, lo chiamo nel cuore della notte e sento anche l’odore delle sue mutande. Tengo occhio anche ai mi piace che mette su Instagram», ha confessato la 35enne. L’affermazione ha suscitato scalpore sui social network, in quanto molti l’hanno etichettata come persona «tossica», poiché molti utenti ritengono che questo superi il limite della privacy tra una coppia, oltre al fatto che alcuni hanno ...

leggo.it

... che nonostante la forte emozione riesce a mantenere la promessa di trattenere le lacrime - 'Stella è il motore che accende lavita e le racconto sempre di suo papà. A volte ricevo dei segnali, ...Elisabetta non usciva mai senza:il dettaglio che non mancava mai nei suoi look Alcuni leggendo questo titolo avranno sicuramente immaginato che ci riferiamo ai suoi cappotti monocromatici ... «Ecco la mia tecnica disgustosa per scoprire se mi ha tradita», la rivelazione choc di una nota modella Carlotta Mantovan ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La vedova di Fabrizio Frizzi, e mamma della loro bambina, Stella, che oggi ha nove anni, parla dopo un lungo periodo di silenzio. E lo ...Carlotta Mantovan ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La vedova di Fabrizio Frizzi, e mamma della loro bambina, Stella, che oggi ha nove anni, parla dopo un lungo periodo di silenzio. E lo fa spieg ...