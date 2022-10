Ecco cosa farò il 25 Aprile | La Russa non usa giri di parole

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ignazio Lanon usadi. In un'intervista a LaStampa, il presidente del Senato ha messo le cose in chiaro sulle celebrazioni del 25. La seconda carica dello Stato ha preso le distanze da un certo modo di intendere la Festa della Liberazione nelle piazze rosse della sinistra. Spesso la celebrazione è diventata un pretesto per attaccare la destra e gli avversari politici: "Festeggerò? Dipende. Certo non sfilerò nei cortei per come si svolgono oggi. Perché lì non si celebra una festa della libertà e della democrazia ma qualdi completamente diverso, appannaggio di una certa sinistra. Non ho avuto difficoltà come Ministro della Difesa a portare una corona di fiori al monumento dei partigiani al cimitero Maggiore di Milano, e non era un atto dovuto", ha affermato il ...