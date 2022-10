È stato arrestato il padre della bambina di due anni caduta dal terzo piano

Leggi su agi

(Di domenica 30 ottobre 2022) AGI - I carabinieri hanno arreildi dueche domenica mattina in corso San Vincenzo Ferreri a Fisciano (Salerno), è precipitata dalpropria abitazione. È quanto si apprende da fonti investigative. I militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire il movente e la dinamica. Da quanto appreso, l'uomo ècondotto in carcere a Salerno. La, in un primo momento, è stata trasportata nel reparto di Chirurgia Pediatrica dell'ospedale San Giovdi Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno e, poi, trasferita al Santobono di Napoli. La piccola non è in pericolo di vita. Avrebbe riportato soltanto una frattura a un braccio e qualche ematoma.