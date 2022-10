Donne e lavoro | ancora 10 anni per la parità | 150 per arrivare ai vertici

Leggi su quifinanza

(Di domenica 30 ottobre 2022) Rispetto allo scorso anno, l‘Italia ha compiuto alcuni passi avanti importanti sul fronte delladi genere. Ma, nonostante i progressi compiuti, lanei ruoli di leadership èun traguardo lontano per leitaliane. È quanto emerge dalla ricerca di Bain & Company sulla diversity “Fare dell’Italia un Paese (anche) per: percorsi verso il successo”, realizzata intervistando più di 20 aziende italiane, per un totale di oltre 500mila dipendenti e 200 miliardi di euro di fatturato e presentata in occasione del “WAB Forum 2022. Women Journeys”. “Da questo confronto è emerso come, nei momenti cruciali della vita, – ha affermato Valeria Sterpos, partner di Bain & Company ed EMEA WAB leader – ledebbano beneficiare del supporto necessario per poter ...