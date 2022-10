Don Antonio Mazzi | chi è | età | carriera | biografia | libri e vita privata dell’educatore

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 30 ottobre 2022) Donè un educatore e presbitero italiano della Chiesa Cattolica. E’ molto conosciuto per il suo impegno sociale in particolare nella lotta alla tossicodipendenza. Promuove la sua attività anche in tv per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica su queste ed altre tematiche. Ha scritto diversied ha ricevuto, nel corso degli anni, tre lauree ad honorem. Ladi DonE’ nato a Verona il 30 novembre 1929. Oggi pertanto ha 92 anni. Si è diplomato al liceo del Seminario vescovile di Verona nel 1950 e ha conseguito lo studio in Teologia: si è laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Ferrara. A Ferrara è stato ordinato nel 1956 nella congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza. Il suo impegno religioso e sociale Dal 1955 al ...